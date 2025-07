Esplosione a Roma in un distributore Gpl l' incidente in due fasi | il camion la fuga di gas il boato le fiamme 27 feriti uno è grave

Un’esplosione devastante a Roma scuote la città: alle prime luci dell’alba, un distributore di GPL ha preso fuoco, provocando un boato potente e un’escalation di fiamme. La scena si è svolta in due fasi, con un camion coinvolto e una fuga di gas che ha messo in allarme l’intera capitale. Sono 27 i feriti, tra cui uno gravemente. La città si stringe nel dolore e nella solidarietà, mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza e rassicurare i cittadini.

L'allarme è scattato alle 8.18 di oggi, case evacuate. L'esplosione sentita distintamente dall'Eur al quartiere Trieste. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in via dei Gordiani. La telefonata di Mattarella. Il Papa: «Prego per loro». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Esplosione a Roma in un distributore Gpl, l'incidente in due fasi: il camion, la fuga di gas, il boato, le fiamme. 27 feriti, uno è grave

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

#Roma Esplosione distributore GPL. #PapaLeoneXIV "prego per le persone coinvolte. Seguo con apprensione gli sviluppi di questo tragico incidente, avvenuto nel cuore della mia diocesi" Vai su X

Sky tg24. . Un violento boato ha scosso questa mattina via dei Gordiani, nel quartiere Prenestino, a Roma, per l’esplosione di una cisterna presso un distributore. Secondo le prime informazioni, i vigili del fuoco erano stati allertati per l’incidente di un camion c Vai su Facebook

Esplosione ad un distributore a Roma, paura e 40 feriti. Il questore: 'Nessuno in pericolo di vita' - LIVE; Roma, esplode un distributore di benzina: sale il numero dei feriti, 21 in ospedale. Diversi abitanti colpiti dai vetri in frantumi; Esplosione in un distributore a Roma, feriti tra vigili del fuoco, polizia, 118 e passanti, nessuno di loro sarebbe grave.

Incidente a un distributore di benzina: esplosione a Roma, il boato sentito fino al centro. «Soccorse 40 persone» - Prima un boato, poi fiamme e una colonna di fumo nero ben visibile da tutto il quartiere, e non solo. Da msn.com

Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: almeno 10 feriti - Un forte boato è stato avvertito in molti quartieri della capitale in seguito all'esplosione avvenuta alle 8 a un distributore di benzina, al Prenestino, in zona Gordiani. Scrive ansa.it