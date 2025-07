Esplosione a Roma almeno 40 feriti e panico in zona Prenestina | ‘Come una bomba’ VIDEO

Un incidente che ha scosso Roma: una violenta esplosione presso un distributore di carburante in via dei Gordiani ha provocato almeno 40 feriti e momenti di puro panico nel quartiere Prenestino. La deflagrazione, avvenuta poco dopo le 8:00 di venerdì 4 luglio, avrebbe origine da un malfunzionamento durante lo scarico del GPL, sfiorando la catastrofe. Le conseguenze sono gravi e ancora in fase di accertamento...

Sfiorata la catastrofe per un l‚Äôesplosione di un distributore di carburante. Una violenta esplosione ha sconvolto il quartiere Prenestino di Roma venerd√¨ 4 luglio. Erano da poco passate le 8:00 quando un distributore di carburante in via dei Gordiani √® stato teatro di un incendio e di una potente deflagrazione. Secondo le prime ricostruzioni, l‚Äôorigine sarebbe legata a un malfunzionamento durante lo scarico del GPL. Le conseguenze sono gravi: almeno 40 i feriti, di cui otto poliziotti, un vigile del fuoco, un operatore del 118, e numerosi civili, tra cui passanti e residenti degli edifici circostanti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it ¬© Notizieaudaci.it - Esplosione a Roma, almeno 40 feriti e panico in zona Prenestina: ‚ÄėCome una bomba‚Äô (VIDEO)

‚ÄúCome un bombardamento‚ÄĚ. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un‚Äôesplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di s√© un‚Äôimmagine di devastazione e panico.

Esplode un distributore di carburante a Roma, almeno 29 feriti di cui uno in gravi condizioni - Roma si è svegliata con un boato che poco dopo le 8 è stato avvertito chiaramente in tutto il quadrante orientale della città: l‚Äôesplosione è avvenuta durante la fase di scarico del Gpl in un di ... Lo riporta msn.com

ESPLOSIONE ROMA: Almeno 27 feriti, due in gravi condizioni - Di seguito gli aggiornamenti sull'esplosione avvenuta a Roma di un distributore di benzina: 12,10 - Come scrive msn.com