Rugby dal Summer Tour al Test Match | il palinsesto ovale del weekend

Pronti a vivere un weekend all’insegna del rugby? Dal Summer Tour ai Test Match, il palinsesto ovale si infiamma con incontri imperdibili e emozioni forti. Un'occasione unica per gli appassionati di seguire da vicino le sfide più avvincenti. Restate sintonizzati su Sportface Tv: dirette, analisi e aggiornamenti in tempo reale. Per non perdervi nulla, scaricate gratuitamente l’app di Sportface TV e immergetevi nel cuore del rugby internazionale!

Tutti gli incontri in programma in un fine settimana che promette di essere ad alta intensità per gli appassionati di rugby: dove seguire i match. Fine settimana ad alta intensità per gli appassionati di rugby, che potranno seguire una ricca programmazione tra World Rugby U20 Championship, Women’s Summer Series e Test Match estivi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Rugby, Italia in raduno a L’Aquila in vista dei Test Match estivi in Namibia e Sudafrica - L’Italia del rugby si prepara con entusiasmo per il Tour Estivo 2025, un appuntamento imperdibile che metterà alla prova gli azzurri in Namibia e Sudafrica.

Rugby: Test Match; Namibia-Italia 6-73 - Undici le mete messe a segno dagli azzurri, con Trulla (3), Marin, Gesi, Menoncello, Fusco, Spagnolo, Varney più due ... sport.quotidiano.net scrive

Rugby: nel test match l’Italia travolge la Namibia per 73-6 - L'Italia del rugby domina la Namibia nel test match con un incredibile 73- Come scrive msn.com