Benevento vicino il quinto colpo | in arrivo un centrocampista greco

Tempo di lettura: < 1 minuto Punta al pokerissimo di acquisti il Benevento che dopo gli arrivi di Salvemini, Romano, Pierozzi e Saio è pronto a mettere a segno il quinto colpo di questo già scoppiettante mercato per la Strega. Il club di via Santa Colombia sarebbe vicino a tesserare il centrocampista greco Angelos Tsingaras, classe '99 reduce da un'ottima stagione nella serie B olandese con il Vitesse. Si tratta di un elemento con attitudini soprattutto difensive ed arriverebbe nel Sannio da svincolato non avendo il Vitesse esercitato l'opzione per il rinnovo.