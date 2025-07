San Nicola Manfredi disinfestazione senza preavviso | l’opposizione scrive al Prefetto e all’Asl

San Nicola Manfredi si trova di fronte a una criticità crescente: disinfestazioni effettuate senza preavviso, mettendo a rischio salute e sicurezza dei cittadini. La protesta del Gruppo Opposizione – Progetto per San Nicola – si fa sentire, con una lettera al Prefetto e all’ASL per denunciare questa grave problematica. È ora di affrontare la questione e garantire interventi trasparenti e tempestivi per il benessere della comunità.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Gruppo Consiliare di Opposizione – Progetto per San Nicola. Con la presente siamo a segnalare formalmente una situazione persistente e grave, che si verifica nel Comune di San Nicola Manfredi (BN), guidato dal Sindaco Arturo Leone Vernillo, in carica dal mese di ottobre dell’anno 2021. Da allora – e dunque da quasi quattro anni – l’amministrazione comunale attua in maniera sistematica interventi di disinfestazione chimica senza alcun preavviso alla cittadinanza, contravvenendo alle più basilari norme di trasparenza e tutela della salute pubblica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Nicola Manfredi, disinfestazione senza preavviso: l’opposizione scrive al Prefetto e all’Asl

In questa notizia si parla di: nicola - manfredi - opposizione - disinfestazione

San Nicola Manfredi, Petrucciano (Forza Italia): “Tutte le candidature sono legittime, notizie infondate” - In qualità di segretario cittadino di Forza Italia a San Nicola Manfredi, desidero chiarire che tutte le candidature presentate durante il congresso sono pienamente legittime.

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del gruppo consiliare 'Progetto per San Nicola' a firma dei consiglieri d'opposizione Capobianco, Ciampa e Iuliano. Vai su Facebook

San Nicola Manfredi, disinfestazione senza preavviso: l'opposizione scrive al Prefetto e all'Asl.

San Nicola Manfredi, guerra ai coleotteri della farina: lunedì disinfestazione a Santa Maria Ingrisone - Lunedì 4 novembre sarà eseguito l’intervento di disinfestazione straordinaria da tribolium a San Nicola Manfredi. Riporta ntr24.tv

San Nicola Manfredi, l'opposizione sollecita il ripristino della segnaletica stradale in contrada Iannassi - NTR24.TV - News su cronaca, politica, economia, sport, cultura nel ... - “Sollecitiamo nuovamente il Comune di San Nicola Manfredi affinché provveda senza ulteriori indugi al ripristino della segnaletica orizzontale tratteggiata nella zona Iannassi, in quanto la ... Si legge su ntr24.tv