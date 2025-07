Cortona Le nozze di Figaro in scena al Parco archeologico del Sodo

Vivi un'estate indimenticabile immerso nella magia dell'opera all'aperto: il Parco archeologico del Sodo a Cortona si trasforma in un palcoscenico naturale per «Le nozze di Figaro». Un'esperienza unica tra storia e musica, con la coinvolgente interpretazione della Orchestra e della Compagnia d’opera italiana di Firenze. Non perdere questa straordinaria serata, che promette emozioni sotto le stelle e un’atmosfera da sogno. Ti aspettiamo venerdì 11 luglio alle 18:30 per vivere insieme un momento di pura cultura.

Arezzo, 4 luglio2 205 – Cor Orchestra e Compagnia d’opera italiana di Firenze protagoniste venerdì 11 luglio Il parco archeologico del Sodo con sullo sfondo la città di Cortona, è lo scenario paesaggistico naturale in cui verrà messa in scena l’opera «Le nozze di Figaro». L’iniziativa è in programma venerdì 11 luglio alle 18,30. L’organizzazione è a cura dell’Amministrazione comunale con l’ufficio Cultura, della CorOrchestra e della Compagnia d’opera italiana di Firenze, con la collaborazione di Confesercenti e di Together in Tuscany, della Direzione regionale musei nazionali Toscana, del Maec, dell'Accademia Etrusca e di Aion Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cortona, «Le nozze di Figaro» in scena al Parco archeologico del Sodo

