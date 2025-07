Chiamata Trump-Putin lo zar lascia palco del forum sullo sviluppo tecnologico | Scusate devo rispondere a Donald se no si offende – VIDEO

Durante il forum russo sullo sviluppo tecnologico “Idee”, un momento inaspettato ha visto lo zar Putin lasciare il palco, mentre Donald Trump cercava di rispondere senza offendere. La discussione ha toccato temi caldi come lo stop di dazi e sanzioni alla Russia, le prospettive sulla divisione dell’Ucraina e la neutralità di Kiev, aprendo un dibattito acceso e complesso. Un incontro che dimostra come le tensioni geopolitiche si intreccino con l’innovazione.

Nel corso della conversazione, definita un "flop" i leader hanno anche discusso dello stop di dazi e sanzioni alla Russia, della possibile divisione dell’Ucraina, della neutralità di Kiev e della riapertura dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 Durante il forum russo sullo sviluppo tecnologico “Idee. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Chiamata Trump-Putin, lo zar lascia palco del forum sullo sviluppo tecnologico: “Scusate, devo rispondere a Donald se no si offende” – VIDEO

