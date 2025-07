Esplosione a Roma conseguenze drammatiche | l’annuncio delle autorità

Una violenta esplosione ha scosso questa mattina la zona Prenestina di Roma, provocando conseguenze drammatiche e un forte shock tra i cittadini. L’incidente, avvenuto poco dopo le 8 in via dei Gordiani presso un distributore di carburante, ha generato preoccupazione e paura tra la popolazione. Le autorità hanno immediatamente annunciato misure di emergenza e si sono attivate per gestire la situazione. La città si domanda ora quali siano le ripercussioni di questo grave evento.

Una drammatica esplosione ha colpito Roma nella mattinata di oggi, precisamente nella zona Prenestina, dove un distributore di carburante in via dei Gordiani è stato teatro di un violento scoppio. . L'evento si è verificato poco dopo le 8, scuotendo diversi quartieri della Capitale con un boato che è stato percepito da Centocelle al Tuscolano. La deflagrazione, causata dall'incendio di una cisterna di gas Gpl, ha generato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

