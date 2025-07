Chiediamo di essere rispettati come essere umani ascoltateci | i richiedenti asilo bloccano via Turati

In un momento in cui il rispetto e l’umanità dovrebbero essere al centro delle nostre azioni, i richiedenti asilo di San Martino Siccomario si sono mobilitati per far sentire la loro voce. Proteste che gridano un bisogno urgente di ascolto e comprensione, perché dietro ogni numero c’è una storia umana che merita rispetto. È ora di affrontare con coscienza e solidarietà le sfide dell’accoglienza, ascoltando i loro bisogni e cercando soluzioni condivise.

San Martino Siccomario (Pavia) – Sono scesi in strada e hanno protestato bloccando il traffico questa mattina i richiedenti asilo ospiti di una struttura di accoglienza che si trova in via Turati. All’origine della manifestazione la comunicazione ricevuta da quindici ospiti di lasciare l’albergo perché in attesa della regolarizzazione dei documenti, mentre altri hanno saputo che avrebbero dovuto iniziare a pagarsi l’alloggio. “La scorsa settimana siamo stati chiamati nell'ufficio che si trova all'interno dell'albergo – hanno scritto i richiedenti asilo in un documento – e ci sono stati sottoposti dei documenti da firmare senza fornire spiegazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Chiediamo di essere rispettati come essere umani, ascoltateci”: i richiedenti asilo bloccano via Turati

