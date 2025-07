Ponte Stretto Bonelli scrive a Meloni | non rispetta criteri Nato

Il Ponte Stretto di Bonelli accende il dibattito politico: l’onorevole scrive a Meloni, denunciando che il progetto non rispetta i criteri Nato. Un’operazione che potrebbe trasformarlo in infrastruttura militare, ma senza una progettazione adeguata, rischia di compromettere trasparenza e sicurezza. La questione diventa centrale: la politica è pronta a fare chiarezza o si perderà in omissioni? La risposta dipende dalla volontà di rispettare regole e procedure.

Roma, 4 lug. (askanews) – “Il governo, stamattina, rispondendo a una mia interpellanza e usando il condizionale, ha affermato che il ponte potrebbe essere “un’infrastruttura coerente con le linee guida Nato” e quindi essere considerato infrastruttura militare. Se il governo decidesse di inserirla come opera militare, allora dovrebbe essere rifatta la progettazione e la presidente Meloni non potrebbe portare al CIPESS l’approvazione di un’opera che è stata progettata come opera civile.Alla luce della risposta del governo alla mia interpellanza, ho inviato una lettera urgente alla presidente Meloni affinché, nella sua qualità di presidente del CIPESS, non proceda all’approvazione di un’opera che presenta evidenti carenze progettuali e che non risponde ai criteri di progettazione NATO”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

