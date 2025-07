Conceicao Juve | il Porto vuole la clausola rescissoria per il numero 7 juventino ma i bianconeri intendono attuare quel piano per trattenerlo! Come stanno le cose

Il futuro di Francisco Conceicao alla Juventus si fa sempre più incandescente. Mentre il Porto desidera far valere la clausola rescissoria di 30 milioni di euro, i bianconeri sono determinati a mettere in atto un piano per trattenere il talento portoghese a Torino. La trattativa si fa serrata, tra intenti contrapposti e strategie ben definite. La sfida tra le due parti sembra appena cominciata, e il destino di Conceicao potrebbe ancora scrivere un nuovo capitolo.

Conceicao Juve: trattativa in corso per il trasferimento del portoghese alla Juventus! I bianconeri intendono attuare quel piano. La Juventus continua a lavorare per trattenere Francisco Conceicao a Torino, ma le trattative con il Porto non sono semplici. Come riportato da Sky Sport, attualmente il club portoghese può avvalersi di una clausola rescissoria di 30 milioni di euro, valida fino al 15 luglio. Tuttavia, la Juventus non è intenzionata a pagare questa cifra interamente e immediatamente, poiché preferisce trovare una soluzione alternativa che le permetta di dilazionare i pagamenti. I bianconeri sono infatti in trattativa con il Porto per cercare una formula che consenta di ridurre la somma iniziale, senza dover versare tutto subito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao Juve: il Porto vuole la clausola rescissoria per il numero 7 juventino, ma i bianconeri intendono attuare quel piano per trattenerlo! Come stanno le cose

In questa notizia si parla di: conceicao - juve - porto - bianconeri

Corriere dello Sport – Dal Portogallo: “Francisco Conceiçao non resterà alla Juve: è deciso” - Secondo il Corriere dello Sport, Francisco Conceiçao è destinato a lasciare la Juventus. L’esterno offensivo portoghese, arrivato in prestito dal Porto la scorsa estate, non prolungherà la sua permanenza a Torino, gettando interrogativi sul futuro del calciomercato bianconero.

#Conceicao-#Juve, la rivelazione: è sfumato dopo il no del #Porto, i bianconeri sono ora alla ricerca di un esterno! Importanti novità sul portoghese Vai su X

La Juventus ha presentato una prima offerta al Porto per la permanenza di Francisco Conceiçao. Per ora, non è stata giudicata all’altezza dai portoghesi, ma è un segnale dei bianconeri di voler trattenere il giocatore. Il Porto ha chiesto di più alla Juventus, ch Vai su Facebook

Juve-Porto, divergenze sulla formula di acquisto per Conceicao; Juventus, Conceicao vuole tornare al Porto: bianconeri su Adeyemi; Sky - Il Porto rifiuta la prima offerta della Juve per Conceiçao.

Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: nuovi contatti col Porto, la dirigenza bianconera ha questa idea in testa. I dettagli - Conceicao Juventus, Comolli non molla la presa: nuovi contatti col Porto, la dirigenza bianconera ha questa idea in testa. Segnala juventusnews24.com

Juve, si lavora per Sancho e Conceição: Nico Gonzalez in vendita - La Juventus è al lavoro su tre fronti: la cessione dell'argentino, il riscatto dal Porto di Conceição e la chiusura dell'affare Sancho. Scrive msn.com