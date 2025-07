Boxe Diego Lenzi sconfitto in World Boxing Cup De Carolis | Immeritato contesto il verdetto

Un match che ha acceso le polemiche ad Astana: Diego Lenzi, veterano e protagonista di una prestazione di grande cuore, è stato vittoriosamente sconfitto in modo discutibile dal kazako Aibek Oralbay. La decisione split decision ha lasciato molti spettatori e esperti perplessi, inclusi allenatore e tifosi italiani, che contestano il verdetto e credono nel talento e nel valore del nostro peso supermassimo. Un episodio che solleva dubbi e richiama l’attenzione sulla sportività e equità nel pugilato internazionale.

Diego Lenzi è stato sconfitto in maniera molto discutibile dal kazako Aibek Oralbay nei quarti di finale della tappa della World Boxing Cup, in corso di svolgimento ad Astana (Kazakstan). Il nostro peso supermassimo (+91 kg), che all’esordio aveva sconfitto il brasiliano Joel Ramos Da Silva per ko al secondo round, è stato battuto per split decision (4-1) dal padrone di casa. Un verdetto molto contestato anche da Giovanni De Carolis, headcoach della Nazionale Italiana: “ Non contesto mai i verdetti, ma stasera non posso essere d’accordo. Abbiamo combattuto con un pugile kazako che combatteva in casa ma Diego stasera è stato l’uomo migliore. 🔗 Leggi su Oasport.it