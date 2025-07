Esplosione a Roma le possibili cause | autocisterna avrebbe urtato tubo di gpl poi fuga di gas e due deflagrazioni aperta inchiesta

Un’esplosione devastante a Roma ha scosso la città, lasciando dietro di sé un quadro di distruzione e paura. Dalle prime ricostruzioni emerge che un camion cisterna avrebbe urtato un tubo di GPL durante il rifornimento in via dei Gordiani, provocando una fuga di gas e due deflagrazioni. Un evento che ha richiesto un’immediata risposta delle forze dell’ordine e dei soccorsi, mentre si apre un’inchiesta per accertare le cause di questa tragica esplosione.

Dalle prime ricostruzioni, parrebbe che un camion cisterna, durante un rifornimento di gpl della pompa di via dei Gordiani, abbia urtato un tubo. Da lì la fuga di gas e il via alle deflagrazioni Un forte boato, i soccorsi, le deflagrazioni, una colonna di fumo alta 200 metri: questo lo scenar. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Esplosione a Roma, le possibili cause: autocisterna avrebbe urtato tubo di gpl, poi fuga di gas e due deflagrazioni, aperta inchiesta

