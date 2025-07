Ancora un'esplosione a Roma scoppia una roulotte a Centocelle | Vigili del Fuoco sul posto

Un altro episodio sconvolge Roma: una roulotte in fiamme a Centocelle esplode, attirando l'attenzione dei vigili del fuoco. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto, ma l'incidente solleva domande sulla sicurezza e sulla prevenzione di simili eventi. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che scuote la capitale.

Ancora un'esplosione a Roma, stavolta a Centocelle: dalle prime informazioni sembra che una roulotte abbia preso fuoco, saltando in aria. Nessuna persona all'interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Come un bombardamento”. Le testimonianze di soccorritori e residenti dopo l'esplosione a Roma - Un’esplosione violentissima ha scosso Roma questa mattina, lasciando dietro di sé un’immagine di devastazione e panico.

