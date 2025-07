junji ito annunciato un nuovo anime basato sulle sue opere

Preparati a immergerti nuovamente nel mondo inquietante di Junji Ito! L'artista giapponese, maestro del horror, torna con "Junji Ito: Crimson", un nuovo anime che promette di far tremare anche i più coraggiosi. Basato sulle sue storie più iconiche e disturbanti, l’attesa cresce tra i fan di tutto il mondo. Ancora pochi dettagli, ma una cosa è certa: lo streaming sarà disponibile su...

Le leggendarie storie horror di Junji Ito saranno nuovamente adattate, infatti è stato annunciato un nuovo anime basato sulle sue opere: Junji Ito Crimson. L'universo disturbante di Junji Ito si prepara a invadere di nuovo lo schermo con Junji Ito: Crimson, una nuova serie anime annunciata al Japan Expo 2025. Ancora pochi i dettagli noti, ma l'adattamento sarà incentrato sulle sue creature più iconiche e sarà disponibile in streaming su Crunchyroll. "Crimson" come il sangue: un ritorno in rosso per l'horror di Ito L'instancabile penna e l'inquietante immaginario di Junji Ito, maestro indiscusso del manga horror, tornano a pulsare nel mondo dell'animazione con un nuovo progetto: Junji Ito: Crimson. 🔗 Leggi su Movieplayer.it