Il guasto all’impianto gpl e il giallo dell’incidente | cosa sappiamo sulle cause dell’esplosione a Roma

Roma si sveglia con il dramma delle esplosioni in via dei Gordiani, un evento che ha scosso la città e sollevato domande sulle cause dell’incidente. Le indagini della procura e le verifiche dei vigili del fuoco puntano a chiarire cosa abbia portato a questa devastante emergenza. Mentre la città tenta di riprendersi, resta da capire come prevenire tragedie simili in futuro. Il bilancio è ancora in evoluzione, ma l’attenzione è tutta sulla verità.

Roma, 4 luglio 2025 – Due esplosioni e un'indagine per lesioni colpose. Sarà l'inchiesta della procura di Roma a determinare le cause dell' incendio a un distributore di benzina e Gpl in via dei Gordiani nel quartiere Prenestino. Intanto le verifiche dei vigili del fuoco nell'area circostante sono in corso, mentre il secondo boato si è sentito in buona parte della città. Decine i feriti tra cittadini, forze dell'ordine e un vigile del fuoco. Il più grave è il gestore dell'impianto. Vigili del fuoco a lavoro per l'esplosione in un distributore di benzina in via dei Gordiani, Roma, 04 luglio 2025.

