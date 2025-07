LIVE Errani Vavassori-Cash Watson Wimbledon 2025 in DIRETTA | si avvicina il match dei campioni Slam

Il grande giorno di Wimbledon 2025 è finalmente arrivato: i campioni Slam si preparano a scendere in campo e a regalarci emozioni indimenticabili. Mentre aspettiamo il match di Errani/Vavassori, il torneo si anima con sfide appassionanti e colpi spettacolari. Restate sintonizzati, perché il tennis live più avvincente sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ERRANIPAOLINI-CHANKREJCIKOVA (3° MATCH DALLE 12.00) 14.48 Intanto che aspettiamo il match della coppia ErraniVavassori, è terminato proprio in questi minuti il primo incontro del Court 15 con AlexandrovaZhang che hanno sconfitto HozumiSutjiadi per 2-1 (7-6, 5-7, 6-2). Tra pochissimi minuti sarà il turno di ArevaloPavic che se la vedranno contro MartinezMunar. Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live testuale dell’esordio in questo Wimbledon 2025 di Sara Errani e Andrea Vavassori che, come ormai da diverso tempo nei tornei del Grande Slam, partecipano insieme nella categoria del doppio misto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Cash/Watson, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si avvicina il match dei campioni Slam

