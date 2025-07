Esplosione a Roma che cosa sappiamo | le ipotesi dietro le deflagrazioni

Un'esplosione devastante ha scosso Roma nella mattina di venerdì 4 luglio 2025, causando il ferimento di 25 persone e alimentando le ipotesi sulle cause dell'incidente. L'evento, avvenuto in una stazione di servizio Gpl in via dei Gordiani, al Prenestino, ha messo in allerta le autorità e i residenti. Le prime testimonianze riferiscono di un intenso odore di gas seguito da due deflagrazioni, aprendo uno scenario ancora ricco di interrogativi sul motivo di questa tragica esplosione.

Mentre il numero dei feriti è salito a 25, si fanno le prime ipotesi su ciò che ha provocato la forte esplosione a Roma avvenuta nella mattinata di venerdì 4 luglio 2025 e avvertita in diverse zone della Capitale. L’incidente è avvenuto in una stazione di servizio di Gpl situata in via dei Gordiani, al Prenestino. Secondo le prime testimonianze si sarebbe sentito prima un forte odore di gas e poi un primo boato. Poi, una seconda esplosione, molto più forte della prima. Tutto sarebbe partito da un’autocisterna che aveva appena terminato le operazioni di scarico del Gpl nella pompa di benzina. Durante una manovra, il mezzo pesante avrebbe urtato un tubo utilizzato per lo scarico causando prima una fuga di gas e poi la prima esplosione. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Esplosione a Roma, che cosa sappiamo: le ipotesi dietro le deflagrazioni

