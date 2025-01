Napolipiu.com - Classifica senza errori arbitrali 22 giornata serie A 2024 – 2025

Leggi su Napolipiu.com

22">negativa per gli arbitri di Rocchi. Furia Lazio per l’arbitraggio di Rapuano. Penalizzato ancora il Napoli di Contegiornali e tivvù.Resta qualche dubbio sul semplice cartellino giallo estratto per de Vrij per il fallo su Krstovic lanciato a rete. Forti dubbi restano anche sul mani di Kabasele punito col calcio di rigore da Sozza in Udinese – Roma.Il giocatore friulano, in marcatura, ha il braccio largo ma in posizione congrua con lo svolgimento dell’azione. Ecco come Maurizio Pistocchi analizza perfettamente l’episodio: “In Udinese-Roma l’arbitro Sozza concede il rigore per il tocco di braccio di Kabasele: il difensore dell’Udinese, a contatto con Pellegrini e con un piede, il sinistro, sollevato da terra, si appoggia con la mano sinistra sull’avversario per mantenere l’equilibrio, e la palla da breve distanza gli finisce sul braccio”.