Cava de’ Tirreni l’omaggio alla prima regista italiana | 150 Elvira Coda Notari

In occasione del 150° anniversario dnascita di, figura di spicco e pioniera del cinema italiano, la Macass APS e Linea d’Ombra Festival promuovono per sabato 8 febbraio 2025, presso la Sala Teatro “Luca Barba” (Corso Umberto I, 153) una giornata di celebrazione dedicatavissuta ade’. 150L’evento dal titolo “150”, fonde in un unico percorso narrativo una mostra, un talk, letture a confronto e proiezioni, consentendo di ripercorrere la vita e le opere della. “150” gode dell’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Centro Sperimentale di Cinematografia, dell’Unione Circoli Cinematografici Arci e dell’ANPI Prov. Salerno, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Film Commission Campania.