Juventusnews24.com - Vlahovic torna titolare in Juve Benfica? Cosa filtra sull’attaccante bianconero in vista della sfida di Champions League

di RedazionentusNews24in? Paolo Aghemo così sulla possibile scelta di Thiago Motta per il centrocampoPaolo Aghemo ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Dusaninditra, match in programma mercoledì 29 gennaio alle ore 21. Di seguito le parole del giornalista:PAROLE – «Saremo molto sorpresi se Dusannon giocasse contro il. Dopo tre panchina e Kolo Muani che non sarà disponibile, noi ce lo aspettiamo. L’alternativa è quella di rivedere Nico Gonzalez come a Brugge. Bisogna ricordare che è il capocannoniere e con i suoi 4 gol inè stato decisivo per far raggiungere i playoff allantus»Leggi suntusnews24.com