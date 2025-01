Lanotiziagiornale.it - Trump ipotizza di deportare i palestinesi nei Paesi arabi vicini e infiamma di nuovo il Medio Oriente

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Sembra proprio che, più degli attacchi dell’esercito israeliano a Gaza e in Cisgiordania, uniti al consueto scambio di accuse tra Hamas e Israele in merito a “violazioni del cessate il fuoco”, a rischiare di far naufragare la fragile tregua siano le dichiarazioni shock di Donald. Il presidente degli Stati Uniti, infatti, ha annunciato “un piano per ripulire” Gaza, chiedendo a Egitto e Giordania di accogliere i, affinché possa affermarsi una pace duratura in.“Stiamo parlando di un milione e mezzo di persone, e noi ripuliremo tutto”, ha dichiaratodavanti a giornalisti increduli, aggiungendo che Gaza “è un cantiere di demolizione”. La proposta, che il tycoon ha definito “temporanea o anche definitiva”, prevede la deportazione di tutti inei