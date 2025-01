Sinner ma non solo | 11 azzurri nella top-100 del ranking Atp dopo gli Australian Open è storia

Leggi su Sportface.it

Il tennis italiano non si ferma e anzi,un 2024 stellare, inaugura il 2025 con un nuovo record storico: infatti, sono ora undici glitop-100 delAtp. Sono gli effetti degli, che hanno di nuovo visto il tricolore protagonista. La scena principale, chiaramente, se l’è presa Jannik, magnifico e letale nel prendersi il secondo trionfo consecutivo a Melbourne, conquistando il suo terzo Slam in carriera. Percorso netto per Jannik, che è parso ingiocabile lungo tutto il torneo, nonostante alcuni grandi momenti di difficoltà, come in occasione del malessere che lo ha debilitato nell’incontro con Holger Rune agli ottavi di finale.Quello è stato forse l’unico vero momento in cui il campione è andato, comprensibilmente, in affanno, riuscendo comunque a portare a casa il risultato.