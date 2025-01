Sport.quotidiano.net - Serie A. L’Estra sprofonda malamente in Sicilia. E adesso la classifica fa davvero paura

Partiamo da una premessa: nessuno pensava di espugnare il PalaShark, troppa la differenza tra Trapani e Pistoia, ma di vedere una squadra in grado di competere quello era lecito aspettarselo. Detto questo la sconfitta pesantissima subita dalinpone diversi interrogativi. Pistoia, dopo unadi nove sconfitte consecutive, era riuscita a tornare al successo contro Varese giocando un secondo tempo in cui oltre ad una parvenza di gioco, la squadra aveva mostrato soprattutto un volto diverso. E proprio in virtù di questo a Trapani ci saremmo aspettati quanto meno di vedere una squadra carica, su di morale, pronta a giocare una partita senza pressioni e quindi libera mentalmente. I biancorossi invece sono apparsi spenti, demotivati, senza la giusta rabbia agonistica e questo lascia un po’ interdetti.