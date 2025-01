Ilrestodelcarlino.it - "Rammaricati, ma grande prestazione"

Agli allenatori, lainteressa a volte ancor più del risultato pieno. Come detto, qualche rimpianto il Modena ce l’ha ma anche per Mandelli, nei bagagli riportati a casa da Cremona, c’è il modo con il quale i canarini hanno giocato: "La Cremonese è organizzata e arriva in area con tanti giocatori – ha commentato Mandelli - devi essere pronto a concedere il meno possibile, ma devi avere anche la forza e il coraggio di ripartire, non puoi pensare solo a difendere. Si sono create opportunità, i contropiedi li abbiamo creati perché siamo ripartiti bene con qualità, non sono stati casuali. Poi, però, nel momento della partita in cui si poteva fare il terzo gol, ci è mancato quel pezzetto ed è vero. Ma siamo contenti per aver fattocontro unasquadra, avremmo potuto portare a casa una vittoria che sarebbe stata tanta roba per i ragazzi che hanno voglia di vincere.