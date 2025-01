Sport.quotidiano.net - Naomi Girma, chi è la prima calciatrice da 1 milione di dollari della storia

Roma, 27 gennaio 2025 – Storica svolta nel calciomercato femminile. E a scriverla è il Chelsea, che ha acquistato laamericanaper per 900 mila sterline, pari a 1,1 milioni di, cifra mai vistad’ora nel mondo del pallone in rosa. La terzina statunitense è considerata uno dei difensori migliori al mondo. Nata a San Jose, in California, da genitori immigrati, egiocatrice di origini etiopi a far partenazionale statunitense,cambia continente e passa al Chelsea dal San Diego Wave. È la dimostrazione dei fondi crescenti che stanno confluendo nel calcio femminile. Il record precedente era stato messo a segno nel febbraio 2024 dall'attaccante zambiana Racheal Kundananji, passata a Bay FC da Madrid CFF per 788mila. Per il Chelsea si trattaterza volta che paga un costo di trasferimento record per una giocatrice dopo la danese Pernille Harder (355 mila) nel 2020 e la colombiana Mayra Ramirez (542 mila) l'anno scorso.