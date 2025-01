Iltempo.it - La nuova Resistenza antisemita

Come in un futuro distopico, la comunità ebraica non celebrerà la Giornata della Memoria insieme all'Anpi. Laantifascista è diventata. Ci sono voluti 80 anni dalla Liberazione per portare alla luce la grande contraddizione della sinistra di oggi. Da un lato sventola Costituzioni, dall'altro fiancheggia i terroristi di Hamas e Khamenei, che non combatte solo Israele ma l'Occidente e i suoi modelli. In Italia si sono moltiplicati insulti agli ebrei, censure a quelli che un tempo erano i simboli (evidentemente falsi) dell'intellighenzia di sinistra. Basti pensare al trattamento subito da una superstite dei lager come Liliana Segre. E l'Anpi, da quando i partigiani veri sono morti, così come la Cgil di Maurizio Landini, ha assunto natura partitica e politica smettendo di essere custode dei valori liberali, cattolici, socialisti dellastorica per diventare una forza antagonista.