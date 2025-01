Ilfoglio.it - John Elkann andrà in Parlamento: il 19 marzo l'audizione su Stellantis

Il presidente di, sarà sentito ininil prossimo 19. Lo comunica Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera e responsabile fisco della Lega. Gusmeroli ha incontrato oggi a Milano. "Il colloquio ha nuovamente evidenziato la necessità di una collaborazione sinergica fra istituzioni e azienda, con lo scopo di individuare strategie di intervento che tutelino i posti di lavoro e la competitività italiana in campo Automotive. Al fine di presentare inun quadro esaustivo delle attività diin Italia, anche in seguito alla chiusura del tavolo di lavoro presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, il presidenteha confermato la volontà di essere audito in commissione Attività produttive", si legge nella nota di Gusmeroli.