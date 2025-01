Thesocialpost.it - Investito da 5 tram a Milano: il corpo trovato mutilato ore dopo

Leggi su Thesocialpost.it

Un drammatico incidente si è verificato atra Rozzano e il Gratosoglio, dove ildi un giovane di 26 anni è stato rinvenuto sui binari delnella mattinata di domenica 26 gennaio, poco prima delle 8. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul posto per avviare le indagini, causando la sospensione della linea per diverse ore.Indagini e primi accertamentiGli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per comprendere la dinamica dell’incidente. Dai primi riscontri, sembra plausibile che il giovane sia statoda ben cinquenel corso della notte. Il buio e la pioggia potrebbero aver impedito ai conducenti dell’Azienda Trasporti Milanesi di accorgersi della presenza delsui binari.Per risalire all’identità della vittima, le forze dell’ordine hanno esaminato gli effetti personali trovati vicino al: un cellulare scarico e le chiavi di un’auto Ford.