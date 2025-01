Inter-news.it - Inter-Monaco, Inzaghi con quale attacco? Una sensazione!

Leggi su Inter-news.it

L’ospiterà ilnell’ottava ed ultima giornata di UEFA Champions League a San Siro. Ci sono diversi dubbi di formazione, uno su tutti riguarda l’.PARTITA – Il momento è delicato, ancor di più il calendario. Si sta per entrare nel più difficile dei periodi immaginabili per l’, che già in questa settimana affronterà prima ilin UEFA Champions League poi il Milan in campionato. Dopo in fila ci saranno Fiorentina, Juventus e a inizio marzo il Napoli. C’è da considerare in più anche il recupero nuovamente con la Fiorentina. In questo caos di scontri diretti Simonedeve pensare bene alle rotazioni da portare in formazione., l’dia San Siro– A Lecce hanno iniziato dal primo minuto Marcus Thuram e Lautaro Martinez. L’argentino è uscito prima dell’ora di gioco, mentre il francese ha portato a termine il match.