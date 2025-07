Attenti alle fake news! Tipo quella degli sceicchi di Hebron che vogliono la pace

Attenti alle fake news, la vera minaccia alla nostra democrazia! Spesso coloro che denunciano il pericolo sono gli stessi che le diffondono, come nel caso delle notizie sugli sceicchi di Hebron, manipolate per far apparire l’ANP come traditrice e Israele come interlocutore legittimo. In un mondo saturo di informazioni, è fondamentale distinguere tra realtà e propaganda. Ricordiamo: la verità è il primo passo verso una società più giusta e consapevole.

Attenti alle Fake News che sono la vera minaccia della democrazia! Hanno ragione quelli che lo dicono. Peccato siano gli stessi che mettono in circolo le Fake News. Tipo quella degli Sceicchi di Hebron che scaricano l’Anp per offrirsi a Israele come interlocutori e ricondurre il popolo palestinese al mite consiglio di accettare l’occupazione illegale senza opporre resistenza come invece fecero i partigiani in Italia, quegli scalmanati. “Gli sceicchi di Hebron sfidano l’Anp: vogliamo l’Emirato e la pace con Israele”, titola l’Ansa, e tutti dietro. La storia è del Wall Street Journal, che presenta tale sceicco Jaabari come il “leader del clan più influente di Hebron” e la sua proposta di “emirato” come se si trattasse di un importante sviluppo nella politica palestinese, sottolineando che Jaabari ha dichiarato che riconoscerebbe Israele come stato ebraico in cambio dell’adesione agli Accordi di Abramo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attenti alle fake news! Tipo quella degli sceicchi di Hebron che vogliono la pace

