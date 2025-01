Ilgiorno.it - Il mezzo secolo della Corale. Dalle messe alle serenate: "Ecco il nostro inno alla vita"

La“Edoardo Preda“ compieguida, dopo la morte dello zio - che fondò il gruppo - c’è Alessandra Preda. "Abbiamo circa 30 persone di cui 3 tenori e 3 bassi, per il resto sono tutte voci femminili – racconta Alessandra Preda –. Purtroppo, con il passare degli anni ci sono sempre meno uomini disponibili. E ne avremmo tanto bisogno e aspettiamo a braccia aperte chiunque volesse partecipare il lunedì seraprove all’oratorio21. Basta solo avere voglia di cantare". Laanima lee le celebrazioni liturgiche. Ma partecipano anche ad eventi in tutta Italia: "Siamo una grande famiglia. In questone abbiamo fatta di strada, io ho iniziato a cantare a 6 anni, è stato mio zio a portarmici. Per il Giubileo delle corali, che cade proprio nelimportante compleanno saremo a Roma".