Bergamonews.it - Gewiss investe 20 milioni in Arabia Saudita

, multinazionale italiana del settore elettrotecnico con sede a Cenate Sotto, annuncia un investimento iniziale di 20di euro inper rafforzare la propria presenza nella regione e promuovere soluzioni innovative per la mobilità elettrica e la gestione intelligente dell’energia in ambito domestico, industriale e dell’illuminazione in genere. Se ne è parlato domenica 26 gennaio ad Al ‘Ula nell’ambito del parteneriato strategico Italia.“Investire inrappresenta peruna scelta strategica e un impegno concreto verso lo sviluppo di soluzioni che rispondano alle esigenze di un mercato in rapida crescita” ha dichiarato il Ceo Paolo Cervini intervenendo alla tavola rotonda di alto livello italo-organizzata ad Al-Ula. “Vogliamo essere protagonisti nell’evoluzione del settore della mobilità elettrica nel Paese, contribuendo con tecnologie avanzate e un approccio sostenibile.