Lettera43.it - Generali ha avviato una collaborazione con il Mit per la trasformazione digitale

haunadi ricerca con il Massachusetts institute of technology (Mit), tra le più importanti università al mondo nella ricerca applicata, e in particolare con il Laboratory for information and decision systems (Lids). Laha l’obiettivo di studiare applicazioni pratiche per approfondire come l’intelligenza artificiale possa offrire vantaggi competitivi al settore assicurativo. In dettaglio, da gennaio 2025 il Gruppo e le sue Business unit collaboreranno con tre team di ricerca del Mit per valutare nuove applicazioni delle esistenti soluzioni AI-based. Il focus sarà rivolto ad aree strategiche del business, come la modellizzazione del rischio, la valutazione dei sinistri e smart underwriting.Verranno approfonditi nuovi servizi ad alto potenziale e soluzioni scalabiliI data scientist disi confronteranno direttamente con i professori del Mit in dedicati gruppi di lavoro.