Gears of War | E-Day People Can Fly sta co-sviluppando il gioco con The Coalition

Can Fly, lo studio polacco a cui dobbiamo tra gli altri Bulletstorm ed Outriders, ritorna nel mondo diof War. Dopo una lunga pausa dalla serie, lo sviluppatore ha annunciato infatti di collaborare con Theper lo sviluppo diof War: E-Day, l’attesissimo prequel della saga.Questo annuncio segna un nuovo capitolo perCan Fly, che non solo celebra il suo passato con il franchise, ma promette di portare innovazione e autenticità al prossimo titolo. Ricordiamo infatti che la decisione di coinvolgere il team polacco non è affatto casuale, visto che lo studio ha contribuito in maniera significativa alla creazione dell’identità della saga, avendo collaborato ai primi tre capitoli e guidato lo sviluppo diof War: Judgment nel 2013.Come dichiarato dal CEO Sebastian Wojciechowski, questa opportunità rappresenta sia un privilegio che una sfida emozionante per lo studio, intenzionato a superare le aspettative dei fan.