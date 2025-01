Quotidiano.net - Borse europee in calo: timori per l'intelligenza artificiale di DeepSeek e decisioni Fed-Bce

Lesono inin vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in forte. I mercati azionari sono appesantiti daidello sviluppo dell'da parte della startup cinese. L'ultimo modello didi, infatti, sarebbe conveniente pur funzionando con chip meno avanzati. Sotto i riflettori anche lesui tassi d'interesse di Fed e Bce. Sul fronte valutario il dollaro si indebolisce con l'euro a 1,0512 sul biglietto verde. L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. InFrancoforte (-1,1%), Parigi (-0,8%), Londra (-0,3%), Milano (-0,2%), mentre è poco mossa Madrid (+0,03%). I principali listini sono appesantiti dal comparto tecnologico (-4,7%). In flessione anche l'energia (-0,4%), in linea con il prezzo del petrolio.