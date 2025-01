Cinemaserietv.it - Alien: Pianeta Terra, nel teaser della serie Disney+ su Alien, l’impatto è imminente

Disney ha pubblicato ildi, la nuovaambientata nell’universo di, dalla penna di Noah Hawley, in arrivo nell’estate 2025 in esclusiva su. Per la prima volta, una storia del franchise divedrà come ambientazione lae non lo spazio. Nello specifico, il vorticosoci mostra, con inquadrature in POV, una creatura misteriosa (probabilmente un facehugger) dibattersi con frenesia all’interno del confinato spazio di una navicella in rotta di collisione verso la. La sinossi ufficiale, che vedrà nel cast fra gli altri Sidnrey Chambers e Timothy Oliphant recita infatti “Quando un misterioso veicolo spaziale si schianta sulla, una giovane donna e un gruppo improvvisato di soldati fanno una scoperta fatale che li mette faccia a faccia con la più grande minaccia del”.