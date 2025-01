Schianto tra auto e moto sulla provinciale centauro in coma

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli anche purtroppo mortali registrati nelle ore e nei giorni scorsi, unotraavvenuto ieri serasta tenendo tutta la comunità in apprensione per le condizioni di salute delcoinvolto nel sinistro. L’incidente si è verificato, intorno alle 21 di ieri sera,stradache collega Corigliano d’Otranto a Cutrofiano. Per cause ancora tutte da chiarire e stabilire, infatti, un’e unasono venute violentemente a contatto.tra, 44enne grave al FazziAd avere la peggio, come detto, è stato un 44enne di Cutrofiano che, dopo lo scontro con la vettura, è sbalzato dalla sella del suo mezzo e ha terminato la sua corsa andando a sbattere violentemente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo, d’urgenza e con codice rosso, presso l’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dove ora si trova ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata.