Nodi della navigazione. Italia e Svizzera unite per trovare soluzioni

Un dialogo aperto per affrontare i problemisui laghi Verbano e Ceresio. È questo il fulcro dell’incontro che si è tenuto nella sede dell’Agenzia delle Dogane di Campione d’, dove autoritàne e svizzere si sono riper discutere delle criticità riscontrate nella stagione 2024 econdivise. Da una parte i rappresentantini: il direttore dell’Autorità di Bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla, Maurizio Tumbiolo, il tenente colonnello Paolo ZottolaGuardia di Finanza, il capitano di Fregata Riccardo CavarraGuardia Costiera e la dirigentepolizia di Stato di Como, Chiara Nocera. Dall’altra, i delegati svizzeri, per la Sezionecircolazione il capo Elia Arrigoni, con i collaboratori Luca Bühler responsabile dell’Ufficio amministrativo e Mattia Carrucciu responsabile del Servizioe per la Polizia cantonale il capitano Andrea Cucchiaro responsabile del Reparto interventi speciali e il suo collaboratore aiutante capo Gabriele Galli, pronti a collaborare per migliorare la sicurezza e la gestionein queste aree condivise.