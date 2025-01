Oasport.it - LIVE Civitanova-Verona 2-0, Finale Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: la Lube domina il secondo set, 25-15

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-15 Murooooooooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooooooooo! Che accelerazione diche si porta sul 2-0!24-15 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Bottolooooooooooooooooo23-15 Tocco vincente di Loeppky da zona 422-15 La pipe di Loeppky21-15 Murooooooooooooo Vitelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii21-14 Mano out Lagumdzija da zona 220-14 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Boninfanteeeeeeeeeeeeeeeee19-14 Murooooooooooooooooo Gargiuloooooooooooooooooooo18-14 Mano out Loeppky in pipe17-14 Murooooooooooooooo Moziiiiiiiiiiiiiiic17-13 Out Jensen da seconda linea16-13 Primo tempo Chinenyeze,difende ma Abaev sbaglia l’alzata15-13 Fallo di seconda linea Lagumdzija15-12 Invasione aerea Abaev14-12 Errore al servizio13-12 Abaev vincente di seconda intenzione13-11 Errore al servizio13-10 Parallela di Loeppky da zona 412-10 Muroooooooooooo Abaeeeeeeeeeeeeeeeeeev12-9 Errore al servizio12-8 Murooooooooooooooooooo Chinenyezeeeeeeeeeeeeeeeee11-8 Out Keita.