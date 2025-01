Ilgiorno.it - L’incubo di via Buonarroti: "Per pedoni e ciclisti è diventata una roulette"

Dopo la paura di domenica scorsa, a seguito dell’investimento in viadi una mamma di 26 anni con la bimba di 3, i cittadini di Regina Pacis-San Donato tornano a chiedere con urgenza al Comune interventi per risolvere il problema sicurezza. La memoria, inevitabilmente, ha riportato alla tragica scomparsa di Chen, l’11enne investito al civico 189 nell’aprile del 2023. "Io non ho dormito per più notti – confessa Luciano Rossetti, cittadino attivo di Consulta Regina Pacis-San Donato e di Fiab Monza –. Viaè una strada dove purtroppo negli ultimi due anni ci sono state tre vittime. Dall’incidente di Chen ancora non ci sono stati interventi significativi: lì manca il marciapiede, i camion posteggiano davanti alla casa, ci sono bambini che escono tutti i giorni a piedi o in bici – prosegue –.