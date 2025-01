Sport.quotidiano.net - L’Atalanta vince 2-1 a Como dominando come sempre nell’ultima mezz’ora

terza forza del campionato impone sulla legge del più forte, con un secondo tempo sontuoso in cui i nerazzurri hanno fatto valere il peso di una panchina profondissima per una vittoria in rimonta per 2-1 dopo un primo tempo perso 0-1. Dea che sta ripetendo puntualmente lo stesso copione: dal 28 settembre questa del Sinigaglia è stata la quindicesima partita su diciassette (tranne a Udine e in casa contro il Napoli) in cui i bergamaschi hanno vinto gli ultimi 35 minuti, conquistando il parziale dal 55’ in poi. Ormai è una caratteristica della squadra di Gasperini, segnarealmeno un gol più dell’avversario nei 30-35 minuti conclusivi. Vittoria griffata dal cannoniere Mateo Retegui, con la sua doppietta al 55’ e 69’, al quinto gol nelle ultime quattro partite, in soli dieci giorni, dopo quelli segnati contro Juventus, Napoli e Sturm.