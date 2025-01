Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei residenti. Mezzina tra incuria e troppi incidenti:: "Necessario intervenire"

Nel primo tratto della strada provinciale, a Castel di Lama, si registrano. I cittadini alzano la voce: "Abbiamo il diritto di vivere in sicurezza". La zona teatro dei numerosi sinistri è il primo chilometro: zona Cerreto di Castel di Lama, davanti alla rivendita Off 4 di Girardi. Negli ultimi tempi si sono susseguiti tre, che solo per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze. Nel primo, un giovane alla guida di una Bmw, proveniente da Offida, è uscito di strada ed è finito nella corsia opposto, l’auto è precipitata nel fossato, miracolosamente il ragazzo è uscito indenne, sul posto una gru dei pompieri per recuperare il mezzo. Un mese dopo una ragazza, a bordo di una Volkswagen Golf esce fuori strada. Stessa dinamica, proviene da Offida, invade la corsia opposto ed abbatte i cassonetti, diversi pali e lascia tutta la zona nel buio completo.