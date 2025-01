Ilgiorno.it - Finalmente è arrivato il nipote, ma non rinuncio ai miei progetti

Leggi su Ilgiorno.it

Severini Melograni Gentile signora, sonodiventata nonna! E quindi anche io posso partecipare “ufficialmente“ alla sua rubrica. La mia mutata condizione però non mi impedisce di continuare a lavorare (sono una libera professionista) e di continuare a coltivare le mie passioni (la musica,l’arte). Insomma l’impegno che ho responsabilmente preso nei confronti di mia figlia Elena e del mio piccolissimonon sarà totalizzante. Ho ancora tante cose belle da realizzare, magari in un futuro non troppo lontano, anche insieme a lui. Rimango sbalordita da nonne per così dire totalizzanti e credo che i sogni non si debbano mai abbandonare. Nonna-mamma-donna Eugenia Cara “collega” (condivido la sua triplice condizione!). Prima di tutto siamo donne, con le nostre visioni, con la vita che ci siamo costruite, con i nostri sogni.