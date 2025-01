Juventusnews24.com - Arthur Juve, sono giorni decisivi per l’addio: due club in corsa per il centrocampista brasiliano. Rivelazione

di RedazionentusNews24, dueinper il: tutti gli aggiornamenti in vista degli ultimidi calciomercatoNiccolò Ceccarini, su TMW, ha fornito importanti aggiornamenti di calciomercato. Le ultime sul mercato dei bianconeri ed in particolare su– «Danilo domani rescinderà è andrà al Flamengo. Resta però viva la possibilità di aggiungere un altro difensore alla rosa attuale. Lantus anche in questo caso punta ad un prestito. La pista Kelly è sempre da monitorare ma dal Newcastle per ora non c’è stata apertura a questa formula.intanto lascerà lantus. Il Real Betis è da tempo sulle sue tracce, ma occhio anche all’Everton».Leggi suntusnews24.com