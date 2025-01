Volley maschile Coppa Italia | Verona batte Perugia 3-2 ed è la prima finalista

Leggi su Sportface.it

vince controper 3-2 (22-25, 26-28, 25-14, 25-19, 15-12) e ottiene il pass per la finale di2024/2025. Alla suapartecipazione, la squadra veneta centra l’accesso all’atto finale del torneo, eliminando una delle formazioni favorite. I Block Devils di Lorenzetti, Campioni d’e vincitori dellain carica, escono di scena nella Final Four.ha potuto contare su un’intesa di squadra che ha fatto la differenza. E’ inoltre da sottolineare la prestazione di Keita, autore di numerose azioni vincenti nel corso della partita. Ora, la squadra di Stojcev si prepara alla finale, in programma domani – domenica 26 gennaio – contro la vincente tra Civitanova e Trento.(Rana) during Cucine Lube Civitanova vs Ranaballn Serie A Men Superleague match in Civitanova Marche, Italy, January 05 2025: LA CRONACAI primi scambi della partita sono equilibrati, conche riesce a tener testa a