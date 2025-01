Oasport.it - Problema fisico per Sofia Goggia: “Mi si è dislocata la spalla”. E poi la stoccata agli uomini…

Italia da impazzire nella discesa libera femminile di Garmisch-Partenkirchen in Coppa del Mondo: Federica Brignone vince per un centesimo davanti asulla Kandahar in una gara bellissima nella quale le due fuoriclasse azzurre hanno dato ancora spettacolo.ai microfoni di Rai Sport ha rivelato di essere scesa con un probleminoe di aver perso qualcosa nell’ultima parte, non essendo riuscita a mettersi perfettamente in posizione a uovo: “In pratica all’Inferno, dove c’è il penultimo intermedio, non so come, probabilmente perché d’inverno si perde un po’ di massa, ma a me si èla. Quindi ho fatto l’ultimo intermedio con lanell’ascella perché io ho il cercine rotto da tempo, ma non è una cosa che mi dà noia per sciare. Al traguardo poi lami è rientrata, ma chiaramente questo non è un rammarico.