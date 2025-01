Notizie.com - Meteo in Italia, cosa ci attende. L’esperto: “Weekend stabile, ma lunedì rischio alluvioni: ecco dove”

Sebbene ilsarà improntato verso una certa stabilità, dal punto di vistarologico, la prossima settimana tornerà il maltempo con: “, maalluvione:le zone a” (Notizie.com)La giornata di oggi ci regalerà ancora temperature al di sopra delle medie e situazioni legate a un certo equilibrio. Questo sarà interrotto però dall’arrivo di una prima perturbazione domenica e di una seconda prevista per. Una situazione che andrà dunque via via peggiorando.Lorenzo Tedici,rologo de Il.it, specifica a Notizie.com: “La giornata di oggi sarà discreta salvo piogge in Liguria e Lombardia. Il nord sarà nuvoloso, mentre sarà variabile la situazione al sud e sulle adriatiche. Domenica vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica, piove al mattino in maniera intensa in Liguria, Lombardia e Piemonte, ma anche in Toscana e sul nord-est.