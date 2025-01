Lapresse.it - Meteo, cosa indica il Barometro delle cipolle di Urbania

Si è rinnovata la scorsa notte l’antica tradizione deldi(Pesaro e Urbino). Niente di scientifico e provato ma un’usanza che nell’antichità i contadini praticavano per avere un quadro deldell’anno in corso e regolarsi così nella semina e nel lavoro nei campi. Una tradizione che custodisce e porta avanti, per non disperderla, Emanuela Forlini di. Tra i ‘giorni contarecci’ e sopratutto in base a come reagiscono gli spicchi di cipolla a contatto con il sale nella notte tra il 24 e il 25 gennaio si può trarre una somma, di previsione, su come potrebbero essere le condizioni climatiche durante l’anno. Stagione per stagione. Mese per mese.Le stagioniInverno: leprevedono maggiori piogge e anche neve, in caso di abbassamento di temperature, durante il prosieguo dell’inverno.