L’archiviazione dell’inchiesta sugli insulti a Liliana Segre e l’antisemitismo legittimato

Avevano ragione per ragioni opposte a quelle che propugnavano coloro i quali, sulla notizia degli ordini di arresto nei confronti di Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant, reagivano con sdegno alla denuncia secondo cui si sarebbe trattato di una giustizia alla Dreyfus, insomma giustizia antisemita. Era effettivamente un paragone inesatto. La giustizia dell’Aia non era come quella che pretendeva a suo tempo di scaricarsi sul presunto traditore ebreo: era peggiore. Ed era peggiore già solo per il fatto che veniva dopo il caso Dreyfus, rendendo evidente che l’ingiustizia di quella più antica giustizia non era servita da monito affinché il pregiudizio antisemita rimanesse almeno estraneo all’ambito giudiziario.Ma a rendere anche più odiosa e pericolosa la giustizia antisemita odierna – ramificata, come vedremo, ben oltre le sedi delle assise internazionali – è il fatto che non c’è, a contrastarla, l’atto di accusa di Émile Zola: c’è a salutarla, in orgasmo, il premier norvegese che si frega le mani all’idea di arrestare i due indagati e c’è la pletora gius-pacifista a proclamare che «le sentenze» (cioè le manette) «si rispettano».